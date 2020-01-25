اكتسح بايرن ميونخ ضيفه شالكه بخماسية بيضاء فى قمة مباريات اليوم السبت 25-1-2020 بالدوري الألماني “البوندسليجا”، وذلك فى منافسات الجولة التاسعة عشر من المسابقة، على ملعب “أليانز آرينا” معقل العملاق البافاري.

يأتي هذا في الوقت الذي مني فيه فريق لايبزج متصدر البوندسليجا بأول هزيمة له منذ قرابة أربعة أشهر وسقط على ملعب مضيفه اينتراخت فرانكفورت بهدفين دون رد.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف لايبزج المتصدر، وتوقف رصيد شالكه عند 33 نقطة في المركز الخامس.

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وتقدم بايرن بهدف في الدقيقة السابعة عن طريق ليفاندوفسكي بعد تمريرة من الجبهة اليمنى فشل حارس شالكه ماركوس سوبيرت في التصدي لها حيث سقطت الكرة من يده ووصلت إلى بيريسيتش ليهيأها إلى ليفاندوفسكي الذي لم يجد أي صعوبة في التسديد في المرمى الخالي.

وكاد دانييل كاليوري أن يحرز هدف التعادل لشالكه في الدقيقة التاسعة بتسديدة مباغتة من داخل منطقة الجزاء لكن العارضة وقفت له بالمرصاد وحرمته من التسجيل.

ورد بايرن بهجمة خطيرة انتهت بتمريرة من روبرت ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء إلى ايفان بيريسيتش الذي سدد كرة قوية لتلمس الشباك من الخارج.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل توماس مولر الهدف الثاني لبايرن بعدما تلقى تمريرة من رأس جوريتسكا أمام المرمى مباشرة ليسدد من لمسة واحدة بقدمه اليمنى في الشباك.

وتكفل تياجو الكانترا بتسجيل الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 58 بعدما تلقى تمريرة ذكية من ليفاندوفسكي أمام المرمى مباشرة ليسدد بكل سهولة ويسر في الشباك.

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وقبل دقيقة واحدة من النهاية سجل سيرجي جنابري الهدف الخامس لبايرن بتسديدة قوية من مسافة بعيدة مرت من بين قدمي حارس شالكه وسكنت الشباك.

إليكم أهداف مباراة بايرن ميونخ وشالكه فى الدوري الألماني

هدف بايرن ميونخ الاول “ليفاندوفسكي”

هدف بايرن ميونخ الثاني “توماس مولر”

هدف بايرن ميونخ الثالث “غوريتسكا”

هدف بايرن الرابع “تياجو ألكانتارا”

هدف بايرن ميونخ الخامس “جنابري”