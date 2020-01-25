أعمال عنف خارج ملعب المستايا بين جمهور برشلونة وفالنسيا، والشرطة تتدخل

ألقت قوات الشرطة الإسبانية اليوم السبت القبض على أحد الأشخاص، كما وجهت أتهامات إلى 60 مشجعًا أخرين من رابطة أنصار نادي برشلونة الإسباني “أولتراس” بعدما تورطوا في مشاجرة عنيفة أمام ملعب “مستايا” قبل ساعات قليلة من المباراة التي ستجمع بين النادي الكتالوني ومضيفه فالنسيا مساء اليوم في بطولة الدوري الإسباني “الليجا“.

وذكرت مصادر داخل الشرطة الإسبانية أن الأحداث وقعت صباح اليوم، عندما تجمع بعض من أنصار برشلونة أمام بوابات ملعب “مستايا”، معقل فالنسيا، وبدأوا في رشق أنصار النادي صاحب الملعب بأجسام صلبة وأشياء مختلفة أخرى .

وأوضحت المصادر الشرطية أنه تم القبض على الشخص المذكور كونه مطلوبا للتحقيق معه في إحدى القضايا.

وقامت قوات الأمن التي كانت متواجدة أمام الملعب بفض المشاجرة، التي شهدت قيام مشجعي الفريقين بإلقاء مقاعد وألعاب نارية، كما ظهر في إحدى المقاطع المصورة التي نشرها أحد الصحفيين.

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