الميركاتو السعودي | التعاون يدعم صفوفه بلاعب من ضمك

أعلن نادي التعاون السعودي اليوم السبت عن تعاقده مع محمد أبو سبعان 30/ عامًا/ لاعب خط وسط فريق ضمك السعودي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وذلك بعقد يمتد حتى 2022 .
وذكر نادي التعاون على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي عبر الانترنت : “أنهت إدارة نادى التعاون رسميًا إجراءات ضم محمد أبو سبعان لاعب نادي ضمك لمدة موسمين ونصف الموسم”.
وأضاف : “كان ذلك بمقر النادي بحضور علي الشايعي نائب رئيس النادي واللاعب”.
ولعب أبو سبعان، الذي أحتفل يوم الإثنين الماضي بعيد ميلاده الثلاثين، في الماضي لعدة فرق سعودية منها اتحاد جدة والفتح والفيصلي كما سبق له اللعب في فريق التعاون خلال النصف الأول من عام 2017 على سبيل الإعارة من الفتح.
ويحتل التعاون المركز الخامس في الدوري السعودي حاليًا برصيد 26 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الوحدة صاحب المركز الرابع وبفارق سبع نقاط عن فريق النصر فيما يتذيل ضمك جدول المسابقة برصيد تسع نقاط بفارق الأهداف فقط خلف فريق العدالة.
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