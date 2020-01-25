شكرا لقرائتكم احتفالا بعيد ميلاده الـ29 .. مشوار أحمد حجازى الكروى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم أحمد حجازي مدافع الاهلى السابق و وست بروميتش ألبيون الانجليزى حاليا ، بعيد ميلاده رقم "29 " ، حيث إنه من مواليد 25 يناير عام 1991 بالاسماعيلية .
وخلال الفترة الماضية ترددت انباء قوية عن رغبة الاهلى فى ضم أحمد حجازي لتدعيم صفوفه فى الدفاع ، لكن مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي اعلن أنه لا يريد العودة حاليا للدوري المصري، كما أرتبط اسم أحمد حجازي بالانتقال الى الدوري السعودية من بوابة اتحاد جدة حيث رصدت تقارير صحفية هناك رغبة النادي الشهير في اتمام التعاقد مع المدافع الشهير خلال الفترة الحالية في ظل توتر العلاقة مع مدربه الحالي في النادي الإنجليزي
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