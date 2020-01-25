شكرا لقرائتكم احتفالا بعيد ميلاده الـ29 .. مشوار أحمد حجازى الكروى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم أحمد حجازي مدافع الاهلى السابق و وست بروميتش ألبيون الانجليزى حاليا ، بعيد ميلاده رقم "29 " ، حيث إنه من مواليد 25 يناير عام 1991 بالاسماعيلية .

وبدأ حجازى مشواره مع الكرة فى الاسماعيلي، وعام 2009 شارك في أول مباراة له بالدوري، و لتألقه استطاع أن يكون عنصر أساسي مع الفريق ليشارك فى 29 مباراة ، ففي موسم (2009ـ 2010) تواجد في 16 مباراة،و في موسم (2010،2011) تواجد في 11 مباراة،وفي موسم(2011 ـ2012) تواجد في 9 مباريات،ومباراة وحيدة في كأس مصر، وأحترف فى فيورنتينا الإيطالي مقابل 1,5 مليون دولار وقتها ، ثم ذهب إعارة في موسم (2014 ـ 2015) إلى بروجيا ،وقد استطاع أن يتألق في الدرجة الثانية حيث قد شارك مع الفريق في 10 مباريات خلال الموسم، قبل أن تنتهي فترة إعارة اللاعب ليعود مرة أخرى لفيورنتينا،و يطلب الأهلي شرائه ويقدم مواسم قوية فى القلعة الحمراء جعلت الاندية الاوروبية تتصارع على ضمه ، حتى انتقل إلى ويست بروميتش الإنجليزي قبل موسمين مقابل مليوني يورو .

وخلال الفترة الماضية ترددت انباء قوية عن رغبة الاهلى فى ضم أحمد حجازي لتدعيم صفوفه فى الدفاع ، لكن مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي اعلن أنه لا يريد العودة حاليا للدوري المصري، كما أرتبط اسم أحمد حجازي بالانتقال الى الدوري السعودية من بوابة اتحاد جدة حيث رصدت تقارير صحفية هناك رغبة النادي الشهير في اتمام التعاقد مع المدافع الشهير خلال الفترة الحالية في ظل توتر العلاقة مع مدربه الحالي في النادي الإنجليزي