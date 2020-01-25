شكرا لقرائتكم المقاولون يعلن عن صفقة جديدة خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن الأيام المقبلة قد تشهد ضم صفقة جديدة إلى صفوف الفريق على اعتبار أن هناك مقعدا واحدا متبقيا في قائمة الفريق، وفقاً لرغبة عماد النحاس مدرب الذئاب.

أضاف عادل في تصريحات خاصة: صفقة ايمن حفني "مكانتش على البال"، أتممناها بسرعة كبيرة ونأمل أن يكون اللاعب مفيداً للفريق في المرحلة المقبلة، وأن يساهم مع زملائه في الحفاظ على المكانة التي وصلنا إليها في الموسم الجاري.

واختتم عادل: انضمام حفني للمقاولون كان بناءً على رغبة عماد النحاس بتواجد اللاعب معه في الفريق، نعلم أن اللاعب تلقى عروضاً من الكثير من الأندية الكبيرة ولكن رغبته انحازت لذئاب الجبل وهذا يعني أن لديه هدف يسعى لتحقيقه مع المقاولون.

وانضم حفني إلى المقاولون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 29 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 36 نقطة، حيث فاز ذئاب الجبل فى 9 مباريات وتعادلوا فى ثلاثة وخسروا اثنتين كانتا أمام الأهلى والزمالك.

يعتبر محمد سالم وسيف الدين الجزيرى هدافى المقاولون العرب برصيد 5 أهداف لكل منهما، ويأتى محمد سمير مدافع الفريق فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف.

جاءت انتصارات المقاولون على حساب فرق: طلائع الجيش 1/0، الانتاج الحربى 1/0، أسوان 2/1، الجونة 2/0، المصرى 1/0، حرس الحدود 1/0، الإسماعيلى 2/0، الاتحاد 1/0، إف سى مصر 3/1 فيما تعادل المقاولون مع سموحة 2/2 ومصر المقاصة بهدف لمثله.

من جانبه اكد عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون أن أيمن حفنى لاعب كبير ويملك من الخبرات ما يجعله واحد من أهم الصفقات للذئاب فى المرحلة الحالية.