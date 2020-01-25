شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يجتمع بلاعبى الاتحاد قبل مواجهة الإسماعيلى بالبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد اليوم السبت ، طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى اجتماعاً مع لاعبيه يطالبهم خلاله بخطف تذكرة التأهل للدور قبل النهائى بالبطولة العربية من أنياب الاسماعيلى خلال مباراة الفريقين المقرر لها السادسة مساء غداً الاحد على ستاد الاسماعيلية ، كان الدراويش قد حقق فوزًا غاليًا فى لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد الإسكندرية بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمد الشامى، ويحتاج الاتحاد السكندرى للفوز بفارق هدفين لضمان الصعود، أو الفوز بهدف مقابل لا شىء والاحتكام لركلات الترجيح.

ودخل زعيم الثغر معسكراً مغلق استعداداً للمباراة حيث ضم طلعت يوسف 20 لاعباً للمباراة هم : "عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل، ومحمد أنور وإسلام جمال وويلسون ومحمود رزق وصبرى رحيل والسيد سالم ومحمود شعبان وأسامة العزب ونور السيد ومروان عطية وأحمد حجى وأحمد راشد وأحمد نبيل مانجا وأحمد رفعت وأيمن غباشى ومحمد جدو وخالد قمر واوكوى ورزاق سيسيه ووانيس سالتو وعمر الميدانى"

وضم طلعت يوسف الثنائى الجديد الليبى انيس سالتو والسورى عمر الميدانى وإن كان مشاركة الأخير تكاد تكون صعبة.

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وفى نفس السياق ، يقام اليوم السبت ، الاجتماع الفنى لمباراة الاسماعيلى والاتحاد السكندرى المقرر لها السادسة مساء غداً الاحد على ستاد الاسماعيلية فى إياب ربع النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، كما يقام المؤتمر الصحفى للفريقين والذى يحضره الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للدراويش وباهر المحمدى كابتن الفريق ، وطلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى ونور السيد كابتن زعيم الثغر .

ويدخل زعيم الثغر مباراة الاسماعيلى بحثاً عن التأهل للدور التالى للبطولة وتعويض نتيجة الذهاب لاسيما أن الاتحاد يعيش أزهى عصوره الكروية هذا الموسم، ويحلم عشاق سيد البلد بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة العربية والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الاتحاد السكندرى.

فى شأن أخر ، قرر محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى تنظيم رحلة لجماهير النادى لمساندة الفريق الكروى فى مواجهته المقبلة أمام الإسماعيلى وسيقوم المشجع بدفع 50 جنيهًا فقط على أن يتم تسجيل اسمه مع إدارة العلاقات العامة بالنادى لحصر الأسماء التى ستسافر إلى الإسماعيلية لمؤازرة اللاعبين فى تلك المباراة الصعبة التى يحلم فيها جماهير سيد البلد بالوصول للدور قبل النهائى من البطولة.