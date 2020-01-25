شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: غياب مدرب الأحمال لم يؤثر على الأداء.. وبن شرقى جاهز بعد 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
وقال عبد العزيز فى تصريحات تليفزيونية: "كنا نرغب في حسم اللقاء من الشوط الأول وأهدرنا عددا كبيرا من الفرص"، مضيفا: "غياب أشرف بن شرقي كان مؤثرا وهو لاعب خطير ويمكن توظيفه على الأطراف وفى القلب الهجومي".
وواصل: "غياب مدرب الأحمال لم يكن مؤثرا على الأداء البدني للفريق، وكنا في فورمة جيدة حتى النهاية، ولا نحتاج مدرب أحمال في الفترة المقبلة".
وعن فترة غياب أشرف بن شرقي بعد إصابته قبل المباراة، قال مدرب الزمالك: "بعد يومين سيكون جاهزا للعودة إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق".
وانتهت مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليرتفع رصيد مازيمبي للنقطة 11 في صدارة المجموعة الأولى، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأصبح يحتاج إلى تعثر أول أغسطس غدا أمام زيسكو أو الفوز في الجولة الأخيرة على أول أغسطس لحسم التأهل رسميا إلى دور الـ8 فى البطولة.
وبهذا يكون تشكيل الزمالك الذى بدأ به المباراة مكون من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، وفي الهجوم كل من شيكابالا وزيزو ومهاجم صريح مصطفي محمد.
فيما بدأ فريق مازيمبي الكونغولي المباراة بتشكيل مكون من: سيلفان جبوهو في حراسة المرمي، الدفاع: إيساما مبيكو، كيفن مونديكو، كاباسو تشونجو، وجوزيف بينسون، الوسط: كوفي كوامي، فيتال أوريجا، ايزاك تشيبانجو الهجوم: جلودي لوكنزا، جاكسون موليكا، تشيكو أوسيندي.
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