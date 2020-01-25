شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: غياب مدرب الأحمال لم يؤثر على الأداء.. وبن شرقى جاهز بعد 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير عبد العزيز، المدرب المساعد لفريق الزمالك، أن الفريق واجه منافسا قويا وعنيدا، مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا أداء مميزاً وأهدروا العديد من الفرص أمام مرمى بطل الكونغو.

وقال عبد العزيز فى تصريحات تليفزيونية: "كنا نرغب في حسم اللقاء من الشوط الأول وأهدرنا عددا كبيرا من الفرص"، مضيفا: "غياب أشرف بن شرقي كان مؤثرا وهو لاعب خطير ويمكن توظيفه على الأطراف وفى القلب الهجومي".

وواصل: "غياب مدرب الأحمال لم يكن مؤثرا على الأداء البدني للفريق، وكنا في فورمة جيدة حتى النهاية، ولا نحتاج مدرب أحمال في الفترة المقبلة".

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وعن فترة غياب أشرف بن شرقي بعد إصابته قبل المباراة، قال مدرب الزمالك: "بعد يومين سيكون جاهزا للعودة إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق".