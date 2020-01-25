شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24/1/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 24/1/2020 العديد من الأخبار المهمة، والتي جاء في مقدمتها فوز منتخب مصر لرجال كرة اليد على نظيره الجزائرى 30 /27، فى إطار نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.. منتخب اليد يهزم الجزائر ويتأهل إلى نهائى أمم أفريقيا بتونس فاز منتخب مصر لرجال كرة اليد على نظيره الجزائرى 30 /27، فى إطار نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.. انتهت مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. الخطيب يناقش مع عبد الحفيظ ترتيبات رحلة السودان لمواجهة الهلال ناقش محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عدة ترتيبات خاصة برحلة السودان لمواجهة الهلال يوم 1 فبراير المقبل.. أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة لاعبيه التى ستشارك فى مباراة الاتحاد السكندرى، ضمن إياب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية، وشهدت القائمة انضمام الوافد الجديد التونسى فخر الدين بن يوسف.. Advertisements تعرض المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب فريق الزمالك، للإصابة خلال إحماء الفريق لمواجهة مازيمبى، وبكى اللاعب عقب خروجة من التشكيل الأساسى.. أعلن مسئولو الإسماعيلي نفاد التذاكر المطروحة بمنفذ البيع، والبالغ عددها 5000 تذكرة، وذلك وفقا لرؤية وتقديرات الجهات الأمنية لمباراة الفريق مع ضيفه الاتحاد السكندري.. يجرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتصالات بالجهات الأمنية من أجل زيادة عدد الجمهور فى مباراة النجم الساحلي ببطولة أفريقيا بعد نفاد التذاكر التي تم طرحها للمباراة مؤخرا.. أنهي نادي المقاولون العرب استعارة أيمن حفني، لاعب مصر المقاصة والزمالك، لمدة 6 شهور بداية من فترة الإنتقالات الشتوية الجارية. يخوض فريق النجم الساحلي التونسي أول مران له بالقاهرة في السابعة من مساء اليوم، الجمعة، باستاد بتروسبورت استعداداً لواجهة الاهلي بدوري أبطال أفريقيا.. تلقى عبد النور بلحوسيني الذى من أبرز اللاعبين الجزائريين عرضا من نادى الترجي التونسى للحصول على خدماته يفوق عرض الإسماعيلى مادياً .

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