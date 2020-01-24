شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة فى أول اختبار حقيقى مع «كيكى» أمام فالنسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعود عجلة الليجا للدوران مجددا، بانطلاق الجولة الحادية والعشرين من المسابقة، حيث سيكون برشلونة على موعد مع أول اختبار قوى لمدربه الجديد، كيكى سيتين، حينما يحل ضيفا على فالنسيا فى ملعبه ميستايا.

أما ريال مدريد، المنتشى بعد تتويجه بالسوبر الإسبانى، فيرغب فى تحقيق انتصاره الثالث تواليا، أمام مضيفه بلد الوليد، الأحد، فى مهمة سهلة نسبيا.

وسيحل ليجانيس ضيفا على أتلتيكو مدريد، الذى يستهدف العودة لطريق الانتصارات، بعد السقوط غير المتوقع فى الجولة الماضية أمام إيبار، بثنائية نظيفة.

وتعد مواجهة فالنسيا الثالثة لبرشلونة مع سيتين، لكن الفريق لم يظهر حتى الآن بالوجه المأمول، بعد انتصارين بالكاد أمام غرناطة فى الدورى (1-0)، وإيبيزا أمس فى دور الـ32 لكأس الملك (1-2)، ما تسبب فى تخوف جماهير الفريق الكتالونى.

ويغيب عن صفوف البارسا المهاجم الأوروجوايانى لويس سواريز، وكذلك الفرنسى عثمان ديمبلى، ويُنتظر أن يعاود سيتين اعتماده على اللاعب الناشئ أنسو فاتى.

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أما فالنسيا فبعد سلسلة من عدم الهزيمة لخمس جولات متتالية، تعرض لنكسة الأسبوع الماضى، بسقوطه على ملعب ريال مايوركا (4-1)، فى لقاء تعرض فيه قائده دانى باريخو للطرد، ليغيب عن مواجهة البلوجرانا.

وستكون المواجهة اختبارا جيدا لـ«الخفافيش»، ولمدى رغبتهم فى الانتقام من السقوط فى الدور الأول بملعب كامب نو (5-2)، وكذلك لمدى تأقلم البارسا على طريقة سيتين، خصوصا أن الفريق الكتالونى لم يخسر فى ميستايا بالليجا، منذ نحو 13 عاما.

وحال فشل برشلونة فى الفوز على فالنسيا فإن ريال مدريد قد يتصدر الليجا، غدًا الأحد، خاصة أنه لم يخسر منذ 18 مباراة، تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

وسيزور فريق العاصمة ملعب بلد الوليد، الذى يعانى فى الفترة الأخيرة، حيث فشل فى الفوز خلال آخر 8 مباريات، ليقترب من منطقة الهبوط.

وسيغيب عن اللقاء من الملكى دانى كارفاخال لعقوبة الإيقاف، ليتولى ناتشو فرنانديز مركزه كظهير أيمن، خاصة بعد انتقال ألفارو أودريوزولا لصفوف بايرن ميونخ معارا.

كما سيغيب على الأرجح الويلزى جاريث بيل، لتعرضه لإصابة فى مباراة الكأس أمام سالامانكا، وقد يعود للريال فى المقابل قائده سيرجيو راموس، الذى تعافى من الإصابة.