مدرب يوفنتوس يشكر دولوريس أفييرو على إنجابها كريستيانو رونالدو

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وجه الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي عبارات الشكر والإمتنان إلى البرتغالية دولوريس أفييرو والدة المهاجم كريستيانو رونالدو ، في أعقاب قيادته الفريق للفوز على روما بثلاثة اهداف لهدف والتأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إيطاليا .

وكان رونالدو قد أحرز الهدف الأول للفريق، مما افسح المجال امام يوفنتوس لفرض هيمنته على مجريات المباراة.

وأوضح ساري في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام قائلاً :" رونالدو في حالة بدنية و ذهنية جيدة، والشكر والامتنان لوالدته التي انجبت لاعباً من هذا الطراز الخاص ليمنحنا إضافة فنية كبيرة".

يشار الى أن رونالدو استعاد عافيته وحسه التهديفي مع مطلع عام 2020 ، ليبصم على عروض متميزة مع يوفنتوس ، إذ كان له دور حاسم في تحقيق الفريق لانتصارات متتالية جعلته ينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي ، ويصل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إيطاليا.