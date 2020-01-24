رياضة | برشلونة يسعى لضم مهاجم فالنسيا بدلاً من أوبامينج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يسعى لضم مهاجم فالنسيا بدلاً من أوبامينج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقارير الاسبانية، أن ​برشلونة​ يسعى في الحصول على مهاجم ​فالنسيا​، الاسباني الدولي ​رودريغو​ مورينو خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك لتعويض غياب الاوروغوياني لويس سواريز بداعي الإصابة، في حين استبعد فيه التعاقد مع مهاجم أرسنال الغابوني بيير إمريك أوباميانج.

وتبعاً لصحيفة "سبورت"، فأن برشلونة وفالنسيا ومدير أعمال اللاعب خورخي مينديز على تواصل مستمر من أجل نقل صاحب الـ 28 عاما للكامب نو.

ويرغب برشلونة في حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة، على سبيل الإعارة مع خيار شراء الصيف المقبل، إلا إنه وبحسب الصحيفة، هناك عقبة جاري حلها حول جعل هذا الخيار إجبارياً أم لا.

واضافت الصحيفة أن رودريجو متحمس للانتقال لبرشلونة الذي استبعد في المقابل ضم أوباميانغ بسبب تقدمه في السن (30 عاما) ولاحتمالية عدم تأقلمه على أسلوب الفريق الكتالوني.