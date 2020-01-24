شكرا لقرائتكم محمد عمارة يعدد حلول فايلر فى الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، أن غياب وليد أزارو وصلاح محسن عن الهجوم الأحمر بعد رحيل المغربي في موسم الانتقالات الشتوية الجاري إلى الاتفاق السعودي، وكذلك إعلان سموحة عن ضم صلاح محسن مهاجم الأهلي في يناير الجاري، لن يؤثر على كفاءة هجوم الأهلي.

وقال عمارة في تصريحات خاصة: لا توجد أزمة في رحيل ثنائي الأهلي، الفريق كان يحصد الإنتصارات في غيابهما عن التشكيل وسيواصل انتصاراته في رحيلهما عن الفريق.

أضاف عمارة: فايلر أمامه العديد من الحلول في الخط الأمامي للأهلي وهناك أكثر من لاعب يمكنه القيام بدور المهاجم مثل جونيور آجاي وكهربا، وهناك أكثر من لاعب يدعم الهجوم مثل حسين الشحات ورمضان صبحي.

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يستعد المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى لبداية مشواره مع الاتفاق السعودى، ومن المتوقع أن يصل مدينة الدمام اليوم، الجمعة، لتوقيع عقده مع النادى والتواجد بالمدرجات فى مباراة فريقه المهمة ضد النصر المقرر إقامتها فى الخامسة عصرًا بملعب "الأمير محمد بن فهد"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى السعودى، ويحتل النصر المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 30 نقطة خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

وأعلن نادى الاتفاق السعودى تعاقده مع وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى، الأربعاء الماضى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وكتب نادى الاتفاق عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، "أنهت إدارة نادى الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربى وليد أزارو بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالى قادماً من النادى الأهلى المصري".

يذكر أن الأهلى تعاقد مع وليد أزارو صاحب الـ24 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 بعد دفع مليون و300 ألف دولار لنادى الدفاع الحسنى الجديدى المغربي، وسجل 18 هدفًا فى الدورى بالموسم قبل الماضى ليتوج هدافا للمسابقة.

وأرسل الأهلى بطاقة أزارو الدولية إلى الاتحاد السعودى حتى يكون اللاعب المغربى لائقا للمشاركة فى المباريات، وقد تشهد مواجهة الاتفاق ضد الوحدة يوم 30 يناير الجارى مشاركة أزارو الأولى مع فريقه الجديد.