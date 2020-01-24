شكرا لقرائتكم بعد توتر العلاقة مع الأهلي .. مخطط صالح جمعة لتكرار سيناريو كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توترت علاقة النادي الأهلي مع صالح جمعة لاعب الفريق، بعد إعلان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشكل رسمي خروج اللاعب من حساباته الفنية، ورفض استمراره مع الفريق في الموسم الجديد.
وعلم "الخليج 365" أن إدارة الأهلي تلقت تأكيدات بأن صالح جمعة تواصل مع أحد مسئولي الزمالك، ليُحرّضه الأخير على تكرار سيناريو كهربا الذى هرب من الزمالك الموسم الماضي وانتقل لنادي أفيس البرتغالي قبل أن ينضم في يناير الجاري للأهلي، واتفق مسئولو الزمالك مع صالح جمعة على تكرار سيناريو كهربا بالهروب من الأهلي والانتقال لنادي خارجي لمدة 6 أشهر، على أن يعود بداية من الموسم المقبل لمصر عبر بوابة الزمالك، وهو الأمر الذي رحب به اللاعب، عقب تأكده من استحالة عودته للحسابات داخل النادي الأهلي.
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