شكرا لقرائتكم بعد توتر العلاقة مع الأهلي .. مخطط صالح جمعة لتكرار سيناريو كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توترت علاقة النادي الأهلي مع صالح جمعة لاعب الفريق، بعد إعلان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشكل رسمي خروج اللاعب من حساباته الفنية، ورفض استمراره مع الفريق في الموسم الجديد.

وعلم "الخليج 365" أن إدارة الأهلي تلقت تأكيدات بأن صالح جمعة تواصل مع أحد مسئولي الزمالك، ليُحرّضه الأخير على تكرار سيناريو كهربا الذى هرب من الزمالك الموسم الماضي وانتقل لنادي أفيس البرتغالي قبل أن ينضم في يناير الجاري للأهلي، واتفق مسئولو الزمالك مع صالح جمعة على تكرار سيناريو كهربا بالهروب من الأهلي والانتقال لنادي خارجي لمدة 6 أشهر، على أن يعود بداية من الموسم المقبل لمصر عبر بوابة الزمالك، وهو الأمر الذي رحب به اللاعب، عقب تأكده من استحالة عودته للحسابات داخل النادي الأهلي.

وقال مصدر في الأهلي إن مسئولي الأهلي قاموا بحجز جواز السفر الخاص بصالح جمعة لمنعه من محاولة الهروب إذا كان قد استقر على القيام بذلك بالفعل، في الوقت الذي تكثف الإدارة الحمراء من جهودها لتسويق صالح جمعة من خلال إعارته لأحد الأندية لمدة 6 أشهر، كما توجد أصوات داخل لجنة التخطيط تطالب ببيع صالح بشكل نهائي، إلا أن هذا الأمر مرهون بوصول عرض جيد على المستوى المادي، وانتظم صالح جمعة في التدريبات خلال الأيام الماضية بعد انقطاع وصلت لـ10 أيام متواصلة على خلفية خلافة مع فايلر والذي قرر زيادة عقوبة الغياب عن المران على صالح جمعة لتصل لـ50 ألف جنيه عن المران الواحد بدلاً من 10 آلاف فقط بسبب استمراره على الخطأ، ليصبح مجموع الغرامات المفروضة عليه بعد الغياب عن المران لمدة 10 أيام متواصلة 500 الف جنيه، في الوقت الذي أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن قيم ومبادئ النادى الأهلى لا تسمح بالخروج عن النص تحت أى مسمى، وأن العقوبات الصارمة فى انتظار أى لاعب غير ملتزم.