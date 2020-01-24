رياضة | رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على تجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل لمباراة مازيمبي الكونغولي المقرر اليوم الجمعة.



ويحل مازيمبي ضيفًا على الزمالك مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.



ويسعى كارتيرون لنقل خبراته عن بطل الكونغو للاعبي الزمالك وتجهيزهم بشكل جيد.



وتولى كارتيرون تدريب مازيمبي من قبل لفترة طويلة ويعرف الكثير عن بعض الأمور داخل الفريق وطريقة اللعب وأهم النجوم بين صفوفه، وتحدث المدرب مع لاعبيه بشكل منفرد وبعيدًا عن محاضرات الفيديو لنقل خبراته إليهم وكيفية التعامل مع تلك المواجهة بشكل جيد وحصد نقاط الفوز، وطالبهم بضرورة التركيز التام وعدم الوقوع في أي أخطاء فردية.



وفاز الزمالك في آخر المواجهات على الجونة بهدفين دون رد في الجولة الماضية ضمن منافسات بطولة الدوري، وقام الاتحاد المصري لكرة القدم بعدها بتأجيل لقاء الفريق الأبيض أمام المصري ببطولة الدوري.