شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. صلاح محسن الباحث عن المجد الكروى فى شط الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث صلاح محسن مهاجم النادى الأهلى المنضم حديثًا إلى صفوف سموحة وفقًا لما أعلنه فرج عامر رئيس النادى السكندرى عن مجد كروى جديد على شط إسكندرية.

ويسعى محسن بكل قوته إلى استعادة الأمجاد التهديفية من أجل إقناع الجهاز الفنى للمنتخب بإمكانياته خلال المرحلة المقبلة، بعدما لعب فى صفوف الأهلى وإنبى.

وتمت صفقة انتقال صلاح محسن إلى سوحة بين عامر وبين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مباشرة ولم يدخل فيها أى من الوسطاء، وفقًا لتأكيدات رئيس النادى السكندرى.

ودخل نادى سموحة فى صراع مع النادى الأهلي لخطف ثنائى الشباب بنادى سيراميكا كليوباترا، محمد ناصر وعلى الملوانى، وذلك بعدما كانت المفاوضات تسير يشكل كبير فى اتجاه القلعة الحمراء، بحسب ما أعلن معتز البطاوى المشرف العام على قطاع الكرة بنادى سيراميكا كليوباترا.

شارك محسن مع المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب في ثلاثة مباريات ودية، أمام تونس والجزائر، واستطاع أن يحرز هدفين، وشارك كذلك في مباراتين أمام السعودية. وانضم لمنتخب المحليين وشارك في مباراة واحدة.

لعب أول مباراة له مع منتخب مصر الأول يوم 8 سبتمبر 2018 وكانت أمام النيجر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، حين دفع به المدير الفني خافيير أجييري بديًلا في الدقيقة 57 بدلا من مروان محسن.

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ويعد صلاح محسن أغلى لاعب فى تاريخ الدورى المصرى ينتقل بين ناديين محليين بعد انضمامه لصفوف النادى الأهلى مقابل 38 مليون جنيه، حصل عليها نادى إنبى منذ موسمين، فى صفقة شهدت جدلا كبيرا بسبب القيمة المالية المرتفعة، بخلاف دخول الغريم التقليدى نادى الزمالك فى المفاوضات وقتها.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح ملامح الإصرار والعزيمة على نجم الأهلى المنضم إلى سموحة فى الصور التالية:



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صلاح محسن



صلاح محسن فى الاهلى



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