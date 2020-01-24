رياضة | صحفي يفجر مفاجأة بشأن ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي يفجر مفاجأة بشأن ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيمون كوبيير وهو صحفي رياضي مقرب من برشلونة عن هيمنة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق على غرفة القرارات في النادي الكتالوني.

وأكد الصحفي أن النجم الأرجنتيني لديه حق الفيتو غير المعلن حول أي انتقال يتم داخل النادي.



وكتب كوبير في موقع ESPN العالمي: "ليونيل ميسي لديه سلطة أكبر من تلك التي يحملها مدربو برشلونة المغمورين الذين يتم تعيينهم".



وتعاقد برشلونة في الأسبوع الماضي مع الإسباني كيكي سيتين الذي يملك سجلا متواضعا في عالم التدريب لقيادة الفريق ولكنه يتبع فلسفة برشلونة في لعب كرة القدم.

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وأضاف:" اختيار سيتين لم يكن خطأ من برشلونة بل كان قرارا مقصودا لأن التعاقد مع مدرب مخضرم ذو مكانة عالية قد يقف في وجه الرجل ذو السلطة الحقيقية وهو ليونيل ميسي".



وتابع: "في هذا النادي، المدرب ليس صاحب القرار، فهو لا يقرر كيف يلعب الفريق، فأسلوب لعب الفريق يحدده اللاعبين وبالتحديد ميسي".



وأردف قائلا : "تحليلي المثير للجدل جاء بناء على نقاشات عديدة خاضها مع مسئولين من النادي الكتالوني في السنوات الأخيرة".



واختتم كوبير حديثه قائلا: "شخصية ميسي الهادئة وصمته المتكرر قد يكون خادعا، فميسي لديه الرأي النهائي وسلطة غير معلنة في مواضيع الانتقالات وتعيين المدربين والقرارات التكتيكية الرئيسية، وهو ما لن يعترف به برشلونة".



ومنذ رحيل جوسيب جوارديولا عن برشلونة في عام 2012 توالى عدد من المدربين ذو الخبرة القليلة على تدريب النادي الكتالوني. حيث درب النادي منذ 2012 كلا من الإسباني تيتو فيلانوفا والأرجنتيني جيراردو مارتينو والإسباني لويس إنريكي ومواطنه خوسيه إرنستو فالفيردي والآن كيكي سيتين.