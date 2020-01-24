رياضة | أرسنال يسعى لرفع راتب نجمه خوفا من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يسعى لرفع راتب نجمه خوفا من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



قررت إداراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي رفع راتب نجمه إلى ثلاثة أضعاف، لتأمينه من إغراءات ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ريال مدريد يسعى للحصول على خدمات البرازيلي الشاب، جابرييل مارتينيلي، مهاجم نادي أرسنال، بعد تألق الجانرز هذا الموسم، بتسجيله 10 أهداف في 21 مباراة.

وذكرت الصحيفة، أن سرعة مارتينيلي صاحب الـ18 عامًا، وفاعليته أمام المرمى، أثارت إعجاب الميرنجي، الذي قد يقدم عرضًا بقيمة 50 مليون يورو لضم اللاعب، لكن آرسنال لا يرغب في بيع مارتينيلي، وفتح باب المفاوضات بالفعل معه، لزيادة راتبه الأسبوعي من 10 آلاف إسترليني إلى 30 ألفًا.