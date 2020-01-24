تعرف على أسعار تذاكر «السوبر المصري» في الإمارات ... تبدأ من 215 جنيه

قرر مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، طرح تذاكر مباراة كأس السوبر المصري في أبوظبي التي تقام على استاد محمد بن زايد بتاريخ 20 فبراير 2020.
وتبدأ أسعار التذاكر من 50 درهم بواقع 215 جنيها تقريبا وحتى 500 درهم في كبار الزوار بقيمة 2150 جنيها.
و جاءت الأسعار كالتالي :
vip 500 درهم = 2150 جنيه مصري
درجة مميزة 350 درهم = 1510 جنيه مصري
درجة أولى (200 درهم) = 860 جنيه مصري
فئة 2 (150 درهم) = 645 جنيه مصري
فئة 3 (75 درهم) = 325 جنيه مصري
فئة 4 (50 درهم) = 215 جنيه مصري
للحجز من هنا
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