رياضة | موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي النصر نظيره الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والاتفاق ويقام اللقاء بين النصر والإتفاق، عند الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت مصر، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش، والثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

ويحتضن اللقاء الذي يجمع بين النصر والاتفاق، أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد

النصر يحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 9 لقاءات وخسر لقائين وتعادل ثلاث مرات، وسجل 23 هدف ودخل مرماه 6 أهداف. Advertisements

العالمي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن تأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ولكن على استحياء بسبب ضعف القوة الهجومية في آخر 3 لقاءات له.

وعلى النقيص الاتفاق الذي ودع الكأس بعد الخسارة أمام الهلال بركلات الترجيح.

الاتفاق يتواجد في المركز العاشر برصيد 17 نقطة، بعد أن فاز في 5 لقاءات وتعادل مرتين وخسر 7 مباريات، وسجل 20 هدف ودخل مرماه 18 هدف.