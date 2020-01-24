الإمارات تستضيف لقاء الاستقلال وخودرو في تمهيدي أبطال آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق ممثلا إيران على خوض مباراتيهما المقررتين على أرضهما في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم على أرض محايدة في الإمارات، بحسب بيان الاتحاد الآسيوي أمس، مع الاتفاق على إعادة جدولة مباريات باقي الأندية الإيرانية في دور المجموعات «لإتاحة الوقت من أجل إعادة تقييم المخاوف الأمنية في البلاد».

وأكد الاتحاد الآسيوي في بيان أن فريقي الاستقلال وشهر خودرو، وافقا على خوض مباراتيهما في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا ضد الرفاع (البحرين) والكويت (الكويت) توالياً في الإمارات في 25 يناير/‏كانون الثاني 2020، بعد مناقشات مع الأمين العام للاتحاد الآسيوي داتو ويندسور جون وممثلين عن الأندية في مقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور».

وتابع البيان: «تم الاتفاق أيضاً على إعادة جدولة مباريات الأندية الإيرانية على أرضها في دور المجموعات لدوري الأبطال في الجولات الأولى، الثانية والثالثة لتقام خارج أرضها وذلك للسماح بإعادة تقييم المخاوف الأمنية في البلاد».

وكان الاتحاد القاري أعلن سابقاً نقل المباراتين المقررتين سابقاً في 21 الجاري إلى أرض محايدة في الإمارات «بسبب مخاوف أمنية مستمرة في إيران وقرار عدة حكومات بإصدار تحذيرات من السفر إلى إيران».