«شمس» تكشف تفاصيل البطولة الأولى للكريكيت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أعلنت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) بالتعاون مع بلدية البطائح عن تفاصيل بطولة «مدينة الشارقة للإعلام للكريكيت»؛ وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، صباح أمس، في مقر «مدينة الشارقة للإعلام»،

كانت اللفتة والمبادرة رائعة من بلدية البطائح ونادي البطائح؛ حيث حضر عدد من لاعبي وحافلات فرق نادي البطائح بشعار النادي الذي يحمل شعار «شمس».وستعقد البطولة على أرض مجمع البطائح للكريكيت، خلال الفترة من 6 فبراير/‏‏شباط حتى 16 مارس/‏‏آذار بمشاركة 8 فرق رياضية، وتفتخر «شمس» بأن يكون فريقها في مقدمة الفرق المشاركة، وأن ينافس على نيل لقب هذه البطولة.

حضر المؤتمر الصحفي رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس» الدكتور خالد عمر المدفع، ورئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح عضو مجلس إدارة نادي البطائح محمد عبدالله حليس الكتبي، ومدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس» شهاب الحمادي، والرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء المهندس فتحي جبر عفانه، إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وأشار الدكتور خالد عمر المدفع في كلمته خلال المؤتمر إلى أن تنظيم هذه البطولة؛ يهدف إلى تمكين الشباب، وتوفير بيئة حاضنة للمواهب بمختلف أشكالها، والأخذ بيدها نحو درجات أعلى من الاحترافية.

وقال: «انطلاقاً من إيماننا بأهمية المسؤولية المجتمعية، نحن ملتزمون بالمساهمة في تأهيل الطاقات الرياضية الشابة، وإبرازها بأفضل صورة، وإشراكها بالبطولات التي تأخذ الطابع المؤسسي».

وقال محمد عبدالله بن حليس الكتبي: «نشكر مدينة الشارقة للإعلام «شمس» على هذه الشراكة المتميزة التي تعقدها مع كافة الدوائر والمؤسسات بالمنطقة، وخصوصاً في البطائح التي تشهد تطوراً على كافة الصعد؛ ومن ضمنها القطاع الرياضي، ويأتي تنظيم بطولة مدينة الشارقة للإعلام للكريكيت في البطائح كمبادرة خلّاقة تخدم العديد من الجاليات من محبي هذه الرياضة التي تستقطب شريحة كبيرة من الجمهور».

وعلى هامش المؤتمر الصحفي، قام الدكتور خالد عمر المدفع، ومحمد عبدالله حليس الكتبي بإجراء القرعة؛ لتوزيع الفرق ال8 المشاركة على مجموعتين، وأوقعت القرعة فريقي مدينة الشارقة للإعلام وفاست لمقاولات البناء في المجموعة الأولى.