كونتيس: حتا مطالب بردة فعل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، لاعبي «الإعصار» بردة فعل قوية، بعد النتائج السلبية في المراحل الماضية التي أدت إلى وجود الفريق في المركز قبل الأخير. وقال كونتيس: ندخل عاماً جديداً بأمل كبير في تحقيق نتائج جيدة، تنسينا ما حصل من تراجع في شهر ديسمبر 2019.

وكشف المدرب اليوناني أن حتا استفاد من المعسكر الداخلي الذي أقامه خلال فترة التوقف، كما استغل فتح باب الانتقالات لضم لاعبين جدد، مبدياً سعادته بعودة البرازيلي روزا للعب مع «الإعصار» مجدداً، كونه يملك مواصفات فنية تختلف عن الإسباني كريستيان لوبيز الذي تم الاستغناء عنه.