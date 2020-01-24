شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة المصرى : ننتظر حل أزمة القيد لضم أيمن حفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدي إن أيمن حفنى لاعب مصر المقاصة مرشح للانتقال إلى فريقه فى الميركاتو الشتوى الحالى مؤكدًا أن إدارة النادي تنتظر حل أزمة القيد بالفريق البورسعيدي لضم اللاعب.

أضاف طارق هاشم فى تصريحات لـ"قناة الزمالك" مع الإعلامى خالد الغندور: "أزمة الشيخ موكورو مع ناديه السودانى انتهت".

وأنهت إدارة النادى المصرى البورسعيدى، بقيادة المدير التنفيذى اللواء محمود المر، إجراءات استقبال بعثة نادى نواذيبو الموريتانى والتى وصلت مطار القاهرة الدولى واصطحب مسئولو النادى المصرى البعثة – التى تضم 26 فردا ويترأسها السيد جدو أحمد بنان المدير التنفيذى لنادى نواذيبو – إلى مدينة برج العرب استعدادا للمباراة التى تجمع الفريقين فى التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وبدأت إدارة النادى المصري، اليوم الخميس، بيع تذاكر مباراة المصرى وضيفه فريق نواذيبو الموريتانى اعتبارا من الحادية عشرة صباح اليوم وحتى السابعة مساءً بالمنفذ الموجود خلف المدرج البحرى وكذلك بالمنفذ الموجود بفرع النادى المصرى “الضواحى 1”، وتبلغ سعر تذكرة مدرج الدرجة الثالثة 100 جنيه، فيما تبلغ سعر تذكرة مدرج المقصورة 500 جنيه.

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