شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلى الجديد: ارتداء التيشرت الأحمر شرف.. وفان ديك مثلى الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المدافع محمد ناصر المنتقل حديثا إلى نادي الأهلي، أنه كان يمتلك العديد من العروض من أندية الدوري الممتاز، ولكن فضل الانتقال إلى القلعة الحمراء، مؤكدًا أن ارتداء قميص نادي القرن الإفريقي شرف لأي لاعب.

وأشار اللاعب المنتقل للأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد إلى أن المفاوضات بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بدأت منذ بداية الموسم الجاري، حيث كان عمرو أنور المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، طلب ضمه من إدارة ناديه، ولكن الصفقة انتهت في يناير الجاري.

ووجه ناصر الشكر إلى إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، ومعتز البطاوي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاع الكرة، بعد الموافقة على رحيله إلى النادي الأهلي، ومساعدته في الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وقال اللاعب في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا: "أشكر إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على الطريقة الاحترافية والراقية التي تعاملت بها في المفاوضات، لقد سارت بكل سهولة ويسر وبدون أزمات، لقد شاهدت في هذا النادي كل حب واحترام وتقدير وتخطيط احترافي لقطاع الكرة، واتمنى تواجد النادي في الدوري الممتاز الموسم المقبل".

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وعاد ليقول: "لقد بدأت ممارسة كرة القدم في نادي الإسماعيلي عندما كنت في سنة التاسعة، ولعبت هناك ثماني سنوات، ثم انتقلت الى نادي سيراميكا كليوباترا عن طريق معتز البطاوي، وقضيت أياما سعيدة داخل النادي على مدار السنوات الماضية، ونجحت هذا الموسم في تسجيل 13 هدفا من 20 مباراة".

وأردف اللاعب قائلا: "أتمنى أن تكون هذه الخطوة فاتحة خير لي ولنادي سيراميكا كليوباترا، أي لاعب يتمنى ارتداء قميص النادي الأهلي، هدفي المشاركة مع الفريق الأول للأهلي خلال الدور الثاني من الدوري، وأتمنى تتويج الأحمر بالدوري ودوري أبطال أفريقيا، وصعود سيراميكا كليوباترا إلى الدوري الممتاز في نهاية الموسم".

وأنهى حديثه بالكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم سواء محليًا أو عالميًا، حيث قال إن مثله الأعلى محليا هو أحمد حجازي، وعالميًا هو الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي.