رادار برشلونة يلتقط لاعبا من أصول عربية

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يتألق وسام بن يدر بشكل لافت للغاية هذا الموسم.

يرى تقرير صحفي أن برشلونة وضع قائمة صغيرة من أجل التعاقد مع مهاجم يعوض غياب لويس سواريز الطويل عن المستطيل الأخضر. ويدخل نجم من أصول عربية اهتمامات "البلوغرانا"، في ظل توقعات بحسم برشلونة قراره في الأيام القادمة.

قبل أسابيع تعرض برشلونة لضربة قوية للغاية وفي مرحلة مهمة في الموسم، إذ أعلن النادي الكتالوني أن مهاجمه الهداف لويس سواريز، سيغيب عن المستطيل الأخضر حتى (آيار/ مايو) المقبل على أقل تقدير.

ويسابق "البلوغرانا" الزمن، من أجل التعاقد مع مهاجم يعوض القناص الأوروغواياني. وتشير صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة وضع قائمة قصيرة من المهاجمين، حيث من المتوقع أن يستقر اختيار الفريق على واحد من هذه الأسماء.

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وأفاد نفس المصدر أن من بين هذه الأسماء مهاجم موناكو وسام بن يدر، الذي جذب انتباه برشلونة بفضل تألقه اللافت هذا الموسم. ويحتل بن يدر صدارة هدافي الدوري الفرنسي لكرة القدم برصيد 14 هدفاً، فضلاً عن تقديمه سبع تمريرات حاسمة.

وأشارت صحيفة "سبورت" أن وسام بن يدر يعرف الدوري الإسباني جيداً، فقد حمل قميص فريق إشبيلية من 2016 إلى غاية 2019، وسجل الكثير من الأهداف بقميص الفريق الأندلسي، وهو ما قد يعزز حظوظه في الانتقال إلى برشلونة.

يشار إلى أن وسام بن يدر (30 عاماً) فرنسي من أصول تونسية. وانتقل بن يدر إلى موناكو الفرنسي بداية الموسم الحالي، ويرتبط بعقد مع الفريق يمتد إلى غاية سنة 2024. أما القيمة المالية للاعب، فإنها تبلغ حالياً تقريباً 40 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، المهتم بشؤون اللاعبين في عالم كرة القدم.