شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: ليفربول يتقدم على ولفرهامبتون بهدف «هندرسون» وإصابة ساديو ماني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وولفرهامبتون بتقدم الريدز بهدف نظيف، خلال المباراة الجارية الأن على ملعب مولينيو في اطار الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل هدف الريدز كابتن الفريق هندرسون في الدقيقة 8 من رأسية بعد ركنية أرسلها أرنولد.
وخرج ساديو ماني مصابًا من المباراة بعد مرور 30 دقيقة من زمن الشوط الأول والمباراة وحل بدلًا منه اللاعب الياباني مينامينو.
كانت هذه تفاصيل خبر الشوط الأول: ليفربول يتقدم على ولفرهامبتون بهدف «هندرسون» وإصابة ساديو ماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.