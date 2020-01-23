شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: ليفربول يتقدم على ولفرهامبتون بهدف «هندرسون» وإصابة ساديو ماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وولفرهامبتون بتقدم الريدز بهدف نظيف، خلال المباراة الجارية الأن على ملعب مولينيو في اطار الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف الريدز كابتن الفريق هندرسون في الدقيقة 8 من رأسية بعد ركنية أرسلها أرنولد.

وخرج ساديو ماني مصابًا من المباراة بعد مرور 30 دقيقة من زمن الشوط الأول والمباراة وحل بدلًا منه اللاعب الياباني مينامينو.