شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يستعد لتخطى الجزائر فى البطولة الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثا عن مواصلة المسيرة القوية يخوض المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو، مواجهة قوية أمام نظيره الجزائرى، فى الخامسة مساء الجمعة، فى إطار نصف نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها تونس، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، فيما يلتقى منتخب تونس نظيره الأنجولى.

وحصل المنتخب الوطنى على لقب أمم إفريقيا من قبل 6 مرات، حيث شارك فى 22 نسخة ، فيما غاب عن أول بطولتين فقط عامى 1974، 1976. وحقق فراعنة اليد الفوز على نظيره الأنجولى بنتيجة 33 /26 فى إطار ختام منافساته بدور ربع نهائى، بعدما حقق الفوز على الجابون فى أولى مواجهات دور ربع النهائى بنتيجة 36 / 17. ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كل من غينيا 39 /22، ثم كينيا 44/19، والكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19.