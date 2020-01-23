رياضة | مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 / 1 / 2020.. بث مباشر مباراة الأهلي والرائد KSA Sports

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 / 1 / 2020.. بث مباشر مباراة الأهلي والرائد KSA Sports والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الخميس 23 / 1 / 2020، أبرزها مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، ومباراة أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ24"

وولفرهامبتون ضد ليفربول، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "دور الـ32"

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كولتورال ليونيسا ضد أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ15"

الرائد ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام 7:10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:10 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ13"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإماراتي بمواجهة خورفكان ضد العين، في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

عجمان ضد الجزيرة، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.