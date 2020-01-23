شكرا لقرائتكم الأهلي يجتمع مع مسئولى "استادات القابضة" خلال زيارة فرع الأقصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويضم وفد الأهلي في صعيد مصر، العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، وعماد حلمي، المدير المالي، ورؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي، وخالد بيبو، مدير أكاديمية الأهلي، وكمال محسن مدير الحاسب الآلي، ووائل محمدي مدير شؤون العاملين، ومحمد الألفي، مدير الخدمات، ومحمد فتحي ممثل الشؤون القانونية، ومحمد رمضان، نائب مدير الاشتراكات،

وعقد وفد الأهلي بمجرد وصوله للمدينة اجتماعات مكثفة مع مسئولي "استادات القابضة"، برئاسة محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وشريف حسن مدير إدارة العمليات بالشركة، وإسلام الشناوي مدير إدارة الإنتاج وأحمد البشبيشي مدير إدارة شئون العاملين والعلاقات العامة، ومصطفى طنطاوي مدير إدارة الإعلام والاتصال، وهشام عبدالجواد ومحمد أحمد مسئولي التشغيل بالشركة.

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وخلال الجولة، يقوم عماد حلمي بمراجعة كافة الأمور المالية الخاصة بالفرع الجديد، فيما يطمئن رؤوف عبدالقادر على الملاعب والصالات، بينما يقوم المهندس سامح علي كامل بتفقد المنشآت، كما يعاين خالد بيبو الملاعب المخصصة لفرع الأكاديمية، ويقوم كمال محسن بالاطمئنان على الأمور الإلكترونية، يقوم وائل محمدي بحصر احتياجات الفرع الجديد من الموظفين والعمال، ويراجع محمد فتحي كافة الأمور القانونية، ويقوم محمد الألفي بمراجعة ملف الخدمات، فيما يطمئن محمد رمضان على الأمور الخاصة بملف الاشتراكات.

ويرافق مسئولو "شركة استادات القابضة"، وفد الأهلي في كل التحركات داخل الفرع الجديد ومتابعة كل الأعمال قبل تقديم تقرير مفصل لمجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لدراسة الموقف كاملًا، وكذلك العمليات الإنشائية التي يحتاج إليها فرع الأهلي الجديد في طيبة، لاتخاذ ما يراه مناسبًا لتحديد موعد افتتاح الفرع.

وكان الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وقع مذكرة تفاهم مع شركة «إستادات القابضة» كبرى الشركات العاملة فى مجال التطوير الرياضى ، في مؤتمر صحفي كبير أقيم بملعب التتش بالجزيرة لإدارة «وحدة الأهلي الاقتصادية» رؤية 2045، التي تضم خمسة مشروعات رياضية خدمية واستثمارية، تحقق العديد من الفوائد الأدبية والمادية والرياضية.