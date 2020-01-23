تفاصيل رحيل أغلى لاعب فى تاريخ مصر من الأهلى لسموحة

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جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365، التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال صلاح محسن ومحمد عبد المنعم لاعبى النادى الأهلى لصفوف سموحة، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالى، بعد الإعلان رسميا عن إتمام الصفقة عقب إنهاء الناديين الاتفاق على كل التفاصيل المادية والتعاقدية.

وانتقل لصلاح محسن وعبد المنعم من صفوف النادى الأهلى، إلى سموحة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالى، نظير سداد النادى السكندرى 3 ملايين جنيه للقلعة الحمراء، للحصول على خدمات الثنائى لنهاية الموسم.

ويعد صلاح محسن أغلى لاعب فى تاريخ الدورى المصرى ينتقل بين ناديين محليين بعد انضمامه لصفوف النادى الأهلى مقابل 38 مليون جنيه حصل عليها نادى إنبى منذ موسمين.

كما تضمن اتفاق النادى الأهلى مع مسئولى سموحة، وضع بند فى العقد يقضى بإمكانية استمرار محمد عبد المنعم فى صفوف النادى السكندرى، لمدة موسم آخر على سبيل الإعارة، حالة موافقة النادى الأحمر، بينما لم يتضمن هذا البند استمرار صلاح محسن، مع سموحة وعودته للأهلى فور انتهاء فترة الإعارة.

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من جانبه، أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة أن الصفقة كانت بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مباشرة ولم يدخل فيها أى من الوسطاء، متوجها بالشكر لرئيس القلعة الحمراء على سرعة انهاء المفاوضات بنجاح .

ودخل نادى سموحة فى صراع مع النادى الأهلى، لخطف ثنائى الشباب بنادى سيراميكا كليوباترا، محمد ناصر وعلى الملوانى، وذلك بعد أن كانت المفاوضات تسير يشكل كبير فى اتجاه القلعة الحمراء، بحسب ما أعلن معتز البطاوى المشرف العام على قطاع الكرة بنادى سيراميكا كليوباترا.

وقال مصدر داخل نادى سموحة، إن النادى السكندرى دخل فى مفاوضات عبر وسطاء مع نادى سيراميكا كليوباترا لشراء الثنائى بعقد نهائى، بعد أن كان الأهلى يرغب فى استعارة الثنائى لمدة ستة أشهر، ويسعى سموحة إلى عرض مبلغ مالى كبير لشراء الثنائى بعقد نهائى وخطفهما قبل الانتقال إلى الأهلى.

ويبحث نادى سموحة عن مدافع مميز فى الفترة الحالية، وكان يتفاوض مع محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب مواليد عام 1999، والذى تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول خلال الفترة الحالية، لسد النقص العددى فى صفوف الفريق الأحمر.