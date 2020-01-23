موعد مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح وولفرهامبتون.. والقنوات الناقلة

يحل فريق ليفربول المحترف لدى صفوفة المصري محمد صلاح ضيفًا على نظيره وولفرهامبتون مساء اليوم الخميس على ملعب مولينو في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول

تنطلق مباراة ليفربول ووولفرهامبتون في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة،

والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة،

والثانية عشر منتصف الليل مساء بتوقيت أبو ظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول

تذاع مباراة ليفربول وولفرهامبتون عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق حفيظ دراجي.

ويسعى ليفربول لمواصلة إنتصاراته في الدوري الإنجليزي، ويدخل اللقاء منتشيًا بعد إنتصاره الأخير أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، ليرفع الريدز نظيره إلى 64 نقطة مواصلاً إبتعاده بالصدارة، عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، ليرفع الفارق

إلى 16 نقطة، ومازالت هناك مباراة مؤجلة لزملاء محمد صلاح.

ويبحث المدير الفني يورجن كلوب عن الحفاظ على انتصارات الفريق وتجنب فقدان أي نقاط في الفترة الحالية، حتى يتمكن من حسم بطولة الدوري بشكل رسمي، وإستعادة اللقب الغائب عن خزائن ليفربول منذ موسم 1989/1999.

وعلى الجانب الأخر فإن وولفرهامبتون يحتل المركز السادس برصيد 34 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة زحفه نحو المربع الذهبي معولاً على نجمه الإسباني اداما تراوري.