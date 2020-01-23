الامارات | وصول البرازيلي كايو لوكاس للانتقال للشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول البرازيلي كايو لوكاس للانتقال للشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، كايو لوكاس إلى مطار دبي الدولي صباح اليوم الخميس تمهيداً للانتقال لصفوف فريق الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي. ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات مقطع فيديو من استقبال مسؤولي الفريق للاعب البرازيلي. ومن المتوقع أن يتم التعاقد مع اللاعب خلال الساعات القادمة. ولعب كايو في صفوف العين في الموسم الماضي لكنه انتقل بعدها إلى صفوف بنفيكا الذي لم يكمل معه 6 أشهر لتتم اعارته لصفوف الشارقة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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