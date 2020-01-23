شكرا لقرائتكم البدري يطلب بحضور جماهيرى فى مباراة الفراعنة أمام توجو مارس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

فى السياق ذاته، أبدى حسام البدري سعادته بقرعة تصفيات مونديال 2022 ، والتى أوقعت الفراعنة فى المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون وأنجولا وليبيا ولكنه رفض الاستهتار والتقليل من المنافسين الذين لا يستهان بهم وقال أنه لا توجد مجموعة سهلة في التصفيات وستكون هناك ندية كبيرة في خلال هذه المنافسات لرغبة كل المنتخبات في التواجد بالمرحلة النهائية من التصفيات مشددا على أن المنتخب المصري إذا كان في حالته الطبيعية المتعلقة بمستوي اللاعبين فنيا وبدنيًا فإنه سيتأهل للدور النهائي من التصفيات وتحقيق الهدف الأساسي ببلوغ نهائيات كأس العالم، مشيرا إلى أنه أمله كبير في التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي وسيعمل بكل جدية وامانة مع جهازه علي تحقيق هذه الرغبة

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مدرب الفراعنة قال إنه يجب العودة إلى التاريخ وتذكر مجموعات ظن البعض أنها سهلة ولكنها كانت غاية في القوة وتعقد موقف المنتخب فيها،مشيرا الي أن منتخب الجابون يمتلك مقومات جيدة بامتلاكه لاعبين محترفين في أكبر الأندية الأوربية وأيضا منتخب ليبيا والذي يمتلك لاعبين محترفين في بعض البدان العربية وكذلك منتخب أنجولا التي تشارك معظم أنديته المحلية في البطولات الأفريقية علي مستوي الأندية .

وأكد البدرى انه يتابع بدقة كل مباريات الدورى وكذلك المحترفين بأوروبا ، وهناك سعادة لمستوى المهاجمين مصطفى محمد ومروان محسن وحسام حسن ، كما انه يتابع باسم مرسى حيث أنتهى قلقه من أزمة الهجوم ، ومازال ينتظر حلول لازمة الجبهة اليسرى التى تعانى كثيرا ، مشيرا الى انه مع نهاية شهر فبراير سيكون أنتهى من كل الامور الخاصة بالاختيارات وهيكل الفريق قبل معسكر مارس.