شكرا لقرائتكم غريزمان ينقذ برشلونة من مفاجأة إيبيزا في كأس إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد النجم الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه برشلونة للصعود لدور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما أحرز هدفين خلال لقاء الفريق الكتالوني مع مضيفه إيبيزا، ليحول تأخر فريقه صفر - 1 إلى فوز مثير 2 - 1 في اللحظات الأخيرة.

وبادر إيبيزا، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية (ب) "القسم الثالث" بتسجيل هدف مباغت حمل توقيع خافي بيريز في الدقيقة التاسعة، غير أن غريزمان أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 73.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1 وخوض الفريقين وقتا إضافيا، مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، أحرز غريزمان هدف الصعود لبرشلونة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليتقمص دور البطولة في غياب الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قرر كيكي سيتيين مدرب برشلونة عدم خوضه المباراة من أجل إراحته.