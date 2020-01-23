"كنت مدخن لمدة 50 سنة والناس فاهمة السن غلط".. حكاية أكبر لاعب كرة قدم في مصرعمره 75 عاما

قال "عز الدين بهادر"، أكبر لاعب كرة قدم مُقيد فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، ولاعب نادى 6 أكتوبر الجديد، والبالغ من العمر 75 عاماً,أنه على الرغم من عمله كمهندس مدنى، لم يمنعه شيء عن ممارسة كرة القدم.

وتابع "بهادر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" والمذاع عبر فضائية "Ten" : كنت مدخنا شرها لمدة تجاوزت الـ 50 عاما، ولكن عندما قررت الدخول لموسوعة جينيس كأكبر لاعب كرة قدم مُقيد فى العالم، امتنعت تماما عن التدخين،واتجهت إلى تناول الطعام الصحى وممارسة التدريبات بشكل يومى للحفاظ على لياقتي البدنية.

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وأضاف أنه انضم إلى نادى 6 أكتوبر الرياضى,وله الحق فى المشاركة بشكل رسمى مع النادى فى المباريات الرسمية التى يخوضها، وأنه لديه القدرة على لعب 90 دقيقة كاملة كغيره من اللاعبين الصغار فى الفريق وخارجه.