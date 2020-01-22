شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول فى مهمة صعبة أمام وولفرهامبتون بالدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره وولفرهامبتون، فى العاشرة مساء الخميس، على ملعب «مولينيو»، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين، من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وكان الريدز قد حقق فوزًا غاليًا على مانشستر يونايتد، بهدفين دون رد، فى الجولة الماضية، حيث يتصدر أبناء «أنفيلد» جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 64 نقطة وتتبقى له مباراة مؤجلة، وبفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى.

ويسعى الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، إلى مواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية هذا الموسم، من أجل حسم لقب الدورى الإنجليزى «البريميرليج» مبكرًا، حيث لم يتعرض للهزيمة حتى الآن وتعادل مرة واحدة أمام الشياطين الحمر فى الموسم الأول. ويتطلع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول، إلى استغلال حالة النشوة بعدما سجل هدفًا رائعًا أمام مانشستر يونايتد على ملعب «أنفيلد»، ويدك شباك الذئاب فى المباراة المرتقبة.

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ويعتمد كلوب على مثلث الرعب فى خط الهجوم الذى يتكون من محمد صلاح، ساديو مانى والبرازيلى روبرتو فيرمينو، الذى يدك حصون أى منافس خلال الفترة الماضية.

ويدخل كلوب بتشكيل يتكون من أليسون بيكر فى حراسة المرمى وأمامه كل من أندى روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ألكسندر أرنولد، فينالدوم، جوردان هندرسون، تشامبرلين، ساديو مانى، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح.

على الجانب الآخر، يدخل فريق وولفرهامبتون اللقاء متسلحًا بعنصرى الملعب والجمهور فى محاولة لإيقاف قطار ليفربول وإلحاقه بالهزيمة الأولى له هذا الموسم أو على الأقل التعادل والخروج بنقطة واحدة، حيث يحتل الذئاب المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 34 نقطة تمكن من الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 5 مرات هذا الموسم.

وكان لقاء الدور الأول بين الريدز وولفرهامبتون قد انتهى لصالح ليفربول بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب «أنفيلد»، ويغيب عن الذئاب فى هذه المباراة ويلى بولى وروبين فيناجرى بداعى الإصابة، ومن المتوقع عودة ديوجو جوتا.

ويدخل نونو سانتوا، المدير الفنى لفريق وولفرهامبتون اللقاء بتشكيل يتكون من روى باتريسيو فى حراسة المرمى، وأمامه كل من رومان سايس، كونو كوادى، ديندونكير، جونى، روبين نيفيس، جواو موتينيو، مات دويترى، آداما تراورى، راؤول خيمينيز، بيدرو نيتو.