فخر الدين بن يوسف يظهر في مران الإسماعيلي للمرة الأولى.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو الفريق الأول للإسماعيلى، على استقبال الوافد التونسى الجديد فخر الدين بن يوسف قبل بداية مران الفريق اليوم ضمن الاستعدادات لمباراة الاتحاد السكندرى ضمن منافسات ربع نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال .

وحضر اللاعب صباح اليوم لمقر النادي لتوقيع عقود الانضمام بعد خضوعه للكشف الطبى وسط حضور كل من المستشار محمد الكلية أمين الصندوق، والمهندس تامر موسى عضوًا مجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.

واكتفى اللاعب التونسى فخر الدين بن يوسف بالدوران حول الملعب، خلال تدريبات الإسماعيلى اليوم ضمن التحضيرات لمواجهة الاتحاد السكندرى فى كأس محمد السادس للأندية الأبطال .

ومن المؤكد أن يشارك اللاعب فى التدريبات الجماعية بداية من غدٍ الخميس، حيث فضل الجهاز الفنى منح اللاعب حصة تدريبية خفيفة اليوم .

ووصل اللاعب فجر اليوم قادمًا من تونس، ثم خضع للكشف الطبى صباح اليوم وجاء على الفور لتوقيع العقود .

ورفع الجناح التونسي لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسي التونسي، في عام اختير من خلاله كلاعب العام.