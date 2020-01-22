شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفاوض محمد عودة لقيادة الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نادى المقاصة في مفاوضات مع محمد عودة المدير الفني السابق لفريق بتروجت من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الفيومي، الذي تمت إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بنتيجة 3 / 2، يعد محمد عودة واحدًا من المدربين الواعدين في مصري وحقق نتائج جيدة مع الفرق التي أشرف على تدريبها، سواء داخل مصر أو خارجها.

وحقق عودة نتائج طيبة مع كل الفرق التي تولى تدريبها سواء المقاولون العرب الذي قاده لتصدر الدوري في أول 10 جولات أو أهلي بني غازي متصدر الدوري الليبي أو بتروجت الذي قاده لتحقيق 21 نقطة في 14 مباراة فقط.

ولا يشرف عودة على تدريب أي فريق في الوقت الحالي منذ استقالته من تدريب بتروجت، وهو ما دفع مسئولي سموحة لفتح خط مفاوضات معه.

الإقالة التى تعرض لها ميدو اليوم هى الإقالة السادسة فى تاريخه التدريبى القصير، الذى يمتد إلى 6 سنوات فقط، حيث أعلن ميدو اعتزاله فى بداية موسم 2014 / 2015، وتولى تدريب الزمالك وقتها فى أول مهمة له وكان وقتها أصغر مدير فنى فى تاريخ مصر حيث كان يبلغ من العمر 31 عامًا فقط.

ميدو تمت إقالته من كل الفرق التى تولى تدريبها وهى: الزمالك وتولى المهمة على فترتين وتمت إقالته فى الولايتين والإسماعيلى ووادى دجلة والوحدة السعودى وأخيرًا مصر للمقاصة، وبهذا يكون تمت إقالة ميدو من 5 أندية فى 6 فترات تدريبية على مدار 6 سنوات فقط هى عمره التدريبى، وجميع الإقالات كانت بسبب سوء النتائج وتدهور مستوى الفرق التى يتولاها عدا نادى واحد فقط هو الوحدة السعودى، والذى تمت إقالته بسبب تجاوزه فى حق مشجع على مواقع التواصل الاجتماعى.

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وكان مسئولو نادى المقاصة قد قرروا إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق الفيومى، صباح اليوم الأربعاء، بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أبلغ ميدو لاعبى المقاصة خلال اجتماعه معهم بالمران الصباحى اليوم الأربعاء بأن الإدارة قررت إقالته من منصبه بسبب سوء التوفيق الذى لازمه مع الفريق الفيومي.

ومن المقرر أن يقود جمال عمر تدريب الفريق الفيومي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد يخلف ميدو في القيادة الفنية ويعاون أحمد حسام مدرب المقاصة ولاعب الفريق الفيومي السابق.