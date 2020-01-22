رياضة | بالصور: فوز عرب الرمل وغزل شبين والشرقية وتعادل بلبيس وديرب نجم في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور: فوز عرب الرمل وغزل شبين والشرقية وتعادل بلبيس وديرب نجم في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق عرب الرمل، بقيادة المدير الفني محمد الجمال، فوزا عريضا وغاليا خارج ملعبه، على حساب مضيفه فريق فريق مركز شباب تلا، بنتيجة 3-2 خلال المواجهة المثيرة، التي أقيمت اليوم، في الجولة الـ 16 للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث.

خاض تلا، اللقاء بتشكيل ضم، : ماندو، خالد الضبع، اسلام علم الدين، محمد رحرح، باسم شوقي، سعيد النيداني، سعيد المشد، صلاح جبر، سعيدو، أحمد دراز، محمود الصفطاوي، وشارك من البدلاء، محمد سمير، الذي دفع به المدير الفني قبل ختام الشوط الأول، عقب إصابة صلاح جبر، كما شارك في الشوط الثاني، طه فرج، وأحمد شيكا.

وخاض عرب الرمل، المباراة، بتشكيل ضم : مبروك شحته، شريف رضا، نادر الغريب، أحمد ناصر، محمد فكري، نادر السيد كالوشة، أحمد أبو رية، حسين ابراهيم، حاتم فرحات، فرج محمد، محمد فكري، وشارك من البدلاء، محمود الجمل، ومحمد حسني، وفهمي أبو الفتوح.

شهد الشوط الأول، تقدم عرب الرمل بهدفين مقابل هدف عن طريق نادر الغريب من ركلة جزاء الدقيقة 24 وتعادل تلا في الدقيقة 37 بضربة رأس للنيجيري سعيدو من ركلة حرة، وفي الدقيقة 41 تقدم عرب الرمل مجددا عن طريق المدافع شريف رضا من متابعة أمام المرمى.

وفي الشوط الثاني أضاف عرب الرمل الهدف الثالث في الدقيقة 3 بضربة رأس متقنة للاعب حسين ابراهيم زين العابدين.

وشهدت الدقيقة 26 هدف ثاني لتلا من ركلة حرة سجلها اللاعب سعيد المشد.

وكاد تلا أن يخطف هدف التعادل في الدقيقة 39 من تصويبة قوية لسعيدو، حولها الحارس مبروك شحته لركنية بشكل مميز، ثم حصل باسم شوقي على بطاقة صفراء بالدقيقة 41.

أدار المباراة طاقم حكام من شمال سيناء، بقيادة محمد عزيز شاهين، عاونه محمد موسى عميرة، ومحمود محمد متعب، وراقب الحكام، عبد الفتاح عريشه، وراقب المباراة جمال الدين محمد.

الفوز رفع رصيد عرب الرمل إلى 23 نقطة بالمركز السادس، وتجمد رصيد تلا عند 23 نقطة بالمركز الرابع.

وتواجد محمد الجمال المدير الفني لعرب الرمل خارج الملعب تنفيذا لعقوبة الإيقاف الموقعة عليه، من لجنة المسابقات للطرد في لقاء الشرقية.

وأسفرت باقي النتائج، عن فوز الشرقية على فاقوس بهدف للاعب علي الجنايني بالدقيقة 70 في لقاء شهد إحداث مؤسفة من جهاز ولاعبي الشرقية تجاه فريق فاقوس عقب اللقاء، مما أدى لإصابة فكري أحمد لاعب فاقوس.

وحقق غزل شبين فوز مستحق على أبو حماد 2-1 سجلهما كريم الكومي من ركلة جزاء بالشوط الأول، وعمرو صبحي من إنفراد بالشوط الثاني، وجاء هدف أبو حماد عبر محمود ميسي قبل ختام اللقاء.

وتغلب أبو كبير على ميت خلف 1-2 خارج ملعبه، سجلهما محمد بلحه من ركلة جزاء، ومحمد سليماني في الشوط الأول، وجاء هدف ميت خلف في الشوط الثاني عبر محمد صلاح نبوي.

وتعادل نادي ديرب من مركز شباب ديرب بدون أهداف، وحقق دقادوس فوز ثمين على ميت خاقان 2-1، حيث شهد الشوط الأول، تعادل الفريقان 1-1 تقدم ابراهيم رفاعي بيضة لميت خاقان، وتعادل عصام عبد الرازق لدقادوس، وفي الشوط الثاني، أحرز عبد الله سعيد هدف الفوز لدقادوس.

وتعادل بلبيس على ملعبه مع سرس الليان بدون أهداف، وأضاع بلبيس ركلة جزاء في الشوط الأول.

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ترتيب المجموعة العاشرة

1- سرس الليان 32 نقطة

2- بلبيس 27 نقطة

3- الشرقية 27 نقطة

4- شباب تلا 26 نقطة

5- غزل شبين 25 نقطة

6- عرب الرمل 23 نقطة

7- ميت خاقان 21 نقطة

8- فاقـوس 18 نقطة

9- شباب ديرب نجم 17 نقطة

10- ميت خلف 16 نقطة

11- دقادوس 16 نقطة

12- شباب أبو حماد 15 نقطة

13- أبو كبير 14 نقطة

14 ديرب نجم 11 نقطة