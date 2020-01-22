شكرا لقرائتكم كهربا وأحمد فتحى "سمن على عسل" فى مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب أحمد فتحى ظهير أيمن النادى الأهلى، محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الأحمر، خلال مشاركتهما فى التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلى التونسى، المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بروى أبطال أفريقيا.

وجاءت صورة فتحى مع كهربا لتثبت عدم وجود أى خلاف بين اللاعبين "سمن على عسل" بعد المشادة الخفيفة التى اندلعت بينهما خلال مباراة المقاولون العرب، وتحديدا فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء الذى انتهى بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

وشهد تدريب الأهلى انضمام السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد بشكل كامل مع باقى زملائه، ليبدأ رحلة التجهيز لقيادة هجوم الفريق فى المباريات المقبلة وأهمها لقاء النجم الساحلى، وانضمام بادجى للأهلى فى يناير الجارى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادماً من رابيد فينا النمساوى مقابل مليونى يورو، ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب خلال الساعات المقبلة بدلاً من المغربى وليد أزارو الذى رحل اليوم، الأربعاء، لنادى الإتفاق السعودى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

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وشارك المهاجم السنغالى فى مران الفريق بعدما انتهى من البرنامج التأهيلى الذى خضع له الأيام الماضية، فيما شهد المران ذاته استمرار غياب صالح جمعة لاعب الفريق الذى سيرحل عن النادى فى يناير الجارى بناءً على طلب فايلر المدير الفنى، ويواصل اللاعب الغياب عن التدريبات بعدما تم تغريمه مؤخراً للغياب عن المران بدون إذن.

وكان الاتحاد الأفريقى قد حدد يوم 26 يناير الجارى موعداً لمواجهة الأهلى والنجم الساحلى فى القاهرة بدلا من يوم 24 الذى كان محددا من قبل، وإستأنف الأهلى تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الفريق التونسى، بعد انتهاء فترة الراحة التى استمرت لمدة 48 ساعة، عقب مباراة المقاولون العرب الأخيرة فى الدورى، والتى نجح خلالها الأهلى فى تحقيق الفوز بثنائية نظيفة والتحليق بعيدا فى صدارة المسابقة، وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلى.