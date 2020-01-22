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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يهنئ نادي شعب حضرموت بتأهل فريق كرة القدم للدور الثاني عن الدوري التنشيطي بسيئون والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 يناير 2020
هنأ محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، نادي شعب حضرموت الرياضي بمناسبة تأهل فريق كرة القدم بالنادي للدور الثاني قبل النهائي للدوري التنشيطي لكرة القدم لتجمّع سيئون.
وأعرب المحافظ عن خالص التهاني للهيئة الإدارية للنادي وللاعبين ولجمهور وأنصار النادي ولقيادات العمل الرياضي وللقطاع الرياضي في حضرموت بهذا التأهل، مشيداً بالروح المعنوية العالية للاعبين التي مكّنتهم من الفوز صباح اليوم الأربعاء على ملعب استاد سيئون الأولمبي، والتأهل للدور الثاني .
ودعا المحافظ اللاعبين الى مضاعفة العطاء والروح العالية والحماس للتأهل الى الدور النهائي وتشريف حضرموت في هذا التجمّع الرياضي على مستوى الوطن، والذي تم استئنافه بعد سنوات من التوقف بسبب ظروف الحرب.
كما أشاد المحافظ بجهود السلطة المحلية في وادي حضرموت ومكتب الشباب والرياضة في التهيئة لإنجاح التجمّع الذي يجمع نخبة من الفرق الكبيرة المتأهلة عن تجمّعات محافظات الوطن.
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