شكرا لقرائتكم خبر عن بوباكاري سوماري على رادار ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل لاعب الوسط الفرنسي بوباكاري سوماري، نجم نادي ليل، على رادار نادي ليفربول الإنجليزي، حسب صحيفة Le10Sport الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب ارتبط اسمه بعدة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز هي تشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد مضيفة أن ليفربول دخل السباق على توقيع صاحب الـ 20 عامًا.

وتألق «سوماري» في الدوري الفرنسي خلال الموسمين الماضيين، وهو ما لفت أنظار كبار الدوري الإنجليزي، فيما أشار التقرير إلى أن الريدز سيتحركون لضمه إما خلال سوق الانتقالات الجاري أو في الصيف القادم.