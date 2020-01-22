الوداد البيضاوي يقدم مدربه الفرنسي الجديد ديسابر و11 لاعبا







اسماء السيد - الدار البيضاء: قدم فريق الوداد الرياضي المغربي لكرة القدم، الثلاثاء، بالدار البيضاء، مدربه الفرنسي الجديد سيباستيان ديسابر، واللاعبين الجدد الذين انتدبهم برسم فترة الانتقالات الشتوية للموسم الجاري. ويعود ديسابر لقيادة الفريق المغربي، الذي ينافس على واجهتي البطولة الاحترافية المغربية ودوري أبطال أفريقيا، خلفا للصربي زوران مانولوفيتش. Advertisements وتضم لائحة الانتدابات الجديدة 11 لاعبا، تشمل الكونغولي كازادي كاسينغو (قلب هجوم) وسفيان كركاش (وسط ميدان) وعيسى السويدي (حارس مرمى) ويانيس حنين (حارس مرمى) وعادل الرحيلي (مدافع) وأيوب المودن (مدافع) ومحمد رحيم (مدافع) ويوسف شينة (مدافع) ويحيى عطية الله (مدافع) والإيفواري غباغبو لوران جونيور (مهاجم) والأوغندي جويل ماندوندو (مهاجم). ويتصدر الوداد الرياضي البطولة الاحترافية برصيد 29 نقطة، بعد مرور 13 جولة، متبوعا بنهضة بركان ب28 نقطة، ومولودية وجدة الثالث بـ22 نقطة. ويحتل الفريق البيضاوي وصافة المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا، بـ6 نقاط، خلف ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي المتصدر بعشر نقاط، وذلك على بعد جولتين من نهاية منافسات هذه المجموعة التي تضم أيضا اتحاد العاصمة الجزائري وبيترو أتليتيكو الأنغولي في الرتبتين الثالثة والرابعة بنقطتين.



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