النشرة الرياضية| طريق مصر للمونديال.. رحيل ثلاثي الأهلي.. وطلب آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد يوم الثلاثاء عددا من الأحداث الرياضية، بدءً من تحديد مجموعة منتخب مصر في تصفيات مونديال قطر 2022، مرورا بالكشف عن موقف ثلاثي الأهلي من الرحيل في يناير، إلى طلب آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء، إلى محمود الخطيب رئيس النادي.
وجاءت أبرز أخبار أمس (الثلاثاء) كالتالي:
الصفاقسي لمصراوي: مفاوضات جيرالدو متوقفة.. ومهلة أخيرة للاعب
مصدر في الأهلي يوضح لمصراوي موقف جيرالدو من الرحيل إلى الدوري التونسي
مصدر: الاتفاق السعودي أتم اتفاقه مع وليد أزارو
خاص.. الأهلي يعدل عقد أزارو لإقناعه بالرحيل
مصدر يكشف لمصراوي: الأهلي يوافق على إعارة صلاح محسن إلى سموحة
"رحيل مجاني وسداد العقد بالكامل".. هل يدفع الأهلي ثمن قيد بادجي؟
استعدادا لدخول موسوعة جينس.. اتحاد الكرة يُعلن قيد أكبر محترف في العالم
قرعة تصفيات كأس العالم.. مجموعة متوازنة لمصر في الطريق لقطر
بعد تحديد مجموعة مصر.. تعرف على مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم
البدري يعلق على قرعة منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 2022
طريق مصر نحو المونديال.. لماذا تعد المجموعة السادسة سلاحا ذو حدين؟
بالأرقام.. عبدالله السعيد يقترب من معادلة إنجاز أبو تريكة
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