الامارات | العواني: «قمة القيادات» امتداد لخطط أبوظبي لاستقطاب أهم الفعاليات الرياضية الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن العواني: «قمة القيادات» امتداد لخطط أبوظبي لاستقطاب أهم الفعاليات الرياضية الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، خلال مشاركته في أعمال قمة قادة الرياضة العالمية، التي أقيم يومها الأول، أمس، في المركز الإعلامي لحلبة مرسى ياس بأبوظبي، أن ««قمة القيادات» هي امتداد مهم لخطط أبوظبي المتواصلة لاستقطاب أهم الفعاليات والملتقيات الرياضية الدولية.

وجاء حديث العواني، خلال الجلسة الأولى للقمة، التي يشارك في جلساتها 450 من نخبة القيادات وروّاد الأعمال وصنّاع القرار الرياضي الدولي، وتقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي.

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وشهد اليوم الأول مشاركة وزير الشباب والرياضة في مصر، الدكتور أشرف صبحي، والأمير عبدالله بن مساعد آل سعود، مالك نادي شيفلد يوناتيد، وكذلك أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، بجانب عدد كبير من قيادات الاتحادات الرياضية والمؤسسات والمنظمات والشركات العالمية المتخصصة والرائدة في قطاع الرياضة والاستثمار والفعاليات. وأكد العواني، خلال كلمته في الجلسة الأولى، التي تمحورت حول دور أبوظبي كمركز عالمي للرياضة: «تنظيم القمة يأتي في إطار حرص أبوظبي للاستعداد نحو الـ50 المقبلة، حيث سيكون عام 2020 المحور الرئيس في إعداد وتبني أهم الخطط والمبادرات المستقبلية، التي تسهم في صناعة آفاق جديدة للرياضة في أبوظبي والإمارات بصفة عامة».

وتقام اليوم ست جلسات ضمن أعمال اليوم الثاني للقمة.

تشهد قمة قيادات الرياضة العالمية في أبوظبي اليوم تنظيم ست جلسات.