شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 21 / 1 / 2020 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصدها في التقرير التالي:

الأهلى يُعير وليد أزارو للاتفاق السعودى لنهاية الموسم

أنهى مسئولو الأهلي اتفاقهم مع نادي الاتفاق السعودي على إعارة وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر للنادي السعودي حتى نهاية الموسم، بعد سلسلة المفاوضات التي دارت بين الطرفين خلال الأيام الماضية، وعلم ”الخليج 365” أن اللاعب انهى اتفاقه المادي مع الاتفاق السعودي كما أنهى الأهلي كافة الإجراءات التعاقدية، ومن المنتظر أن يطير اللاعب للسعودية خلال الساعات القادمة للانضمام لفريقه الجديد. وأرسل الاتفاق السعودي عرضاً رسمياً لشراء أو استعارة وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الشتوى الجارى بعد استقرار الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على رحيله لقيد السنغالى أليو بادجى، الذى تم التعاقد معه من فريق رابيد فيينا النمساوى لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجارى، وتوترت علاقة أزارو بالأهلى بعد خلافه مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بسبب عدم الاعتماد عليه، فى الوقت الذى يرغب اللاعب فى المشاركة للعودة من جديد لحسابات منتخب بلاده قبل أن يوافق الاهلي على العرض السعودي.

رمضان صبحى خارج حسابات الأهلى أمام النجم.. والطبيب يطمئن على محمود وفتحى

أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على صعوبة لحاق رمضان صبحى، لاعب الفريق، بمواجهة النجم الساحلى التونسى المقرر لها الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. وأضاف أن الجهاز الفني يرغب في التمهل التام أثناء تجهيز رمضان صبحي؛ لضمان تعافيه بشكل مثالي من أثار مزق العضلة الخلفية. Advertisements

الأهلي يحول 500 ألف يورو لرابييد فيينا قيمة القسط الأول فى صفقة بادجي

قام مسئولو النادي الأهلي بتحويل 500 ألف يورو لنادي رابيد فينا النمساوي تُمثل القسط الأول من صفقة السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق الجديد، والذى تعاقد معه الأهلي مقابل مليوني يورو، سيتم تسديدها خلال عام ونصف العام، وتعاقد الأهلي مع اللاعب السنغالي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري، ويقوم الجهاز الفني بتجهيز اللاعب السنغالي لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها الأحد المقبل، في الجول الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سوبر كورة.. الأهلى يفرض غرامة جديدة على صالح جمعة