عادل عبد الرحمن: مجموعة مصر "خادعة" وتحتاج لعمل جاد وقوى من الجهاز الفنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف عادل عبد الرحمن، لاعب الأهلى السابق والمدير الفنى الأسبق لنادى سموحة، مجموعة مصر فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم 2022 بأنها "خادعة" وتحتاج لعمل جاد وقوى من الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى.

وقال عبد الرحمن، عبر حسابه على تويتر: "الجابون خطر هجوميا، أنجولا فريق سريع جدا خارج ملعبه، وليبيا فريق شمال إفريقيا لديه مجموعة من اللاعبين الجيدين فنيا، مجموعة خادعة تحتاج إلى عمل جاد وقوى لحسام البدرى وجهازه المعاون".



عادل عبد الرحمن

وأسفرت قرعة الدور الثانى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا، أنجولا، وذلك خلال القرعة المقامة حاليا فى أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولى المنتخبات.

ويشارك 40 منتخباً فى الدور الثانى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، منهم 26 الأعلى فى التصنيف بالقارة السمراء، والـ14 الباقية صعدت عبر التصفيات من الدور الأول الذى شارك فيه 28 منتخبا.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ40 إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دورى من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.

ويتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولى، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال.

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تم توزيع المستويات على المنتخبات المشاركة فى التصفيات بناء على آخر تصنيف للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصادر فى ديسمبر من العام الماضى، والذى شهد تواجد مصر فى المستوى الأول حيث جاء كالتالى..

المستوى الأول: مصر، الجزائر، السنغال، تونس، المغرب، نيجيريا، غانا، الكاميرون، مالي، جمهورية الكونجو الديمقراطية.

المستوى الثانى: بوركينا فاسو، جنوب أفريقيا، غينيا، أوغندا، الرأس الأخضر، الجابون، بنين، زامبيا، الكونجو، كوت ديفوار.

المستوى الثالث: مدغشقر، موريتانيا، ليبيا، موزمبيق، كينيا، زمبابوى، النيجر، جمهورية أفريقيا الوسطى، ناميبيا، غينيا بيساو.

المستوى الرابع: مالاوى، أنجولا، توجو، السودان، رواندا، تنزانيا، غينيا الإستوائية، إثيوبيا، ليبيريا، جيبوتى.