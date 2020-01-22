شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الثلاثاء 21/ 1/ 2020 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء الموافق 21/ 1/ 2020 اقامة مواجهتين فى إطار ختام منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث فاز طنطا على الجونة، وحقق بيراميدز الفوز على مصر المقاصة فى مباراة مثيرة.

طنطا يعود للانتصارات عبر بوابة الجونة بهدف أونش

نجح فريق طنطا فى تحقيق فوز غالى وثمين على الجونة بهدف مقابل للا شىء أحرزه محمد ماجد أونش في الدقيقة 22 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد طنطا الرياضي ضمن فاعليات الجولة الرابعة عشر للدورى .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد طنطا إلى 13 نقطة فى المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر . جاءت أحداث المباراة متباينة سيطر عليها لاعبو طنطا فى البداية حتى نجحوا فى إحراز الهدف الأول عن طريق محمد ماجد اونش و سيطر لاعبو الجونة على مجريات المباراة بعدها تماما ، وأضاع لاعبوه أحمد ياسر ريان وأحمد حمدى وإسلام محارب بعض الفرص السهلة التى كانت كفيلة بتعديل النتيجة أكثر من مرة. وفى الشوط الثانى واصل لاعبو الجونة سيطرتهم على مجريات المباراة واضاعوا العديد من الفرص السهلة وتألق على فرج حارس طنطا الذى زاد عن مرماه ببسالة حتى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء ليحصل فريقه على أغلى ثلاث نقاط بعد سلسلة من النتائج السلبية. وانتقل الثنائى الصاعد هانى رشدى وحسين فيصل لاعبى الزمالك إلى طنطا، لمدة ستة أشهر بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية فى شهر يناير الحالى وحتى نهاية الموسم، فى إطار سياسة إدارة الكرة بالنادى تحت إشراف أمير مرتضى فى إعارة الناشئين إلى فرق الدورى الممتاز المختلفة من أجل اكتساب الخبرات والعودة مجدداً إلى النادى الأبيض لإفادة الفريق الأول بالنادى. ووافقت إدارة الكرة بنادى الزمالك على انتقال الثنائى رشدى وفيصل إلى طنطا رغم تصعيدهما من قبل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول حيث ترى إدارة الكرة بالتنسيق مع كارتيرون إن تواجدهما مع طنطا سيكون أفضل لهما وللزمالك مستقبلا حيث ستكون فرص المشاركة أماهما أكبر مع الفريق الطنطاوى فى المرحلة القادمة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

بيراميدز يحبط انتفاضة المقاصة بثلاثية السعيد وحمدى ويقترب من المربع الذهبى

حقق فريق بيراميدز الفوز على مصر المقاصة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة المثيرة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، أحرز عبد الله السعيد هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 20 من ضربة جزاء حصل عليها دودو الجباس، ثم سجل الهدف الثاني فى الدقيقة 45 من هجمة مرتدة متقنة، ثم أحرز صلاح أمين هدف تقليص الفارق للفريق الفيومى من ركلة جزاء ى الدقيقة 79، ثم أحرز محمد حمدى الهدف الثالث لبيراميدز بلمسة جمالية فى الدقيقة 87، وفى الدقيقة 90 نجح المهدى سليمان فى التصدى لركلة جزاء المقاصة الثانية التى سددها صلاح أمين.

ثنائية السعيد فى شباك المقاصة تقوده للهدف رقم 102 فى مسيرته بمسابقة الدورى، وتعزز تربعه على عرش هدافى المسابقة فى الموسم الحالى بعدما وصل رصيده للهدف رقم 12 حتى الأن، كما وصل صلاح أمين لهدفه رقم 70 فى الدورى بعدما شارك فى 239 مباراة وصنع خلالهما 14 هدف.