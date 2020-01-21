شكرا لقرائتكم بيراميدز يزيد أوجاع المقاصة بثلاثة أهداف لهدف في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق بيراميدز الفوز على مصر المقاصة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي، بختام الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز عبد الله السعيد هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 20 من ضربة جزاء حصل عليها دودو الجباس، ثم سجل الهدف الثاني فى الدقيقة 45 من هجمة مرتدة متقنة، ثم أحرز صلاح أمين هدف تقليص الفارق للفريق الفيومى من ركلة جزاء ى الدقيقة 79، ثم أحرز محمد حمدى الهدف الثالث لبيراميدز بلمسة جمالية فى الدقيقة 87، وفى الدقيقة 90 نجح المهدى سليمان فى التصدى لركلة جزاء المقاصة الثانية التى سددها صلاح أمين.

ثنائية السعيد فى شباك المقاصة تقوده للهدف رقم 102 فى مسيرته بمسابقة الدورى، وتعزز تربعه على عرش هدافى المسابقة فى الموسم الحالى بعدما وصل رصيده للهدف رقم 12 حتى الأن، كما وصل صلاح أمين لهدفه رقم 70 فى الدورى بعدما شارك فى 239 مباراة وصنع خلالهما 14 هدف.

بهذا الفوز يقترب بيراميدز خطوة من المربع الذهبى، حيث ارتفع رصيده للنقطة 23 محتلاً المركز الخامس بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً، ويحتل المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالى:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - محمد فاروق - محمود حمادة - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: دودو الجباس

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وتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: أحمد الشناوي - ولفريد كانون - أحمد توفيق - عبد الله بكري - إبراهيم عادل - رجب بكار - جون أنطوي.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي وعاصم سعيد وأحمد محسن

خط الوسط: صلاح ريكو وميدو جابر ومحمد مسعد ومحمد كنارية

الهجوم: عمرو مرعي وشميلس بيكلي

وتواجد على دكة البدلاء كلا من: الحارس محمد كوكو ومحمد دبش وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وأودو موسيس وصلاح أمين ومحمد إبراهيم.