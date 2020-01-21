رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري.. عبدالله السعيد يُغرد في الصدارة بـ 12 هدف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري المصري.. عبدالله السعيد يُغرد في الصدارة بـ 12 هدف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره مصر المقاصة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

فاز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل ثلاثية بيراميدز عبدالله السعيد "هدفين"، ومحمد حمدي، فيما سجل هدف مصر المقاصة "صلاح أمين".

عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز وصل إلى الهدف الثاني عشر له في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليستمر في صدارة الهدافين.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1-عبدالله السعيد 12 هدف "بيراميدز"

2-محمد شريف 7 أهداف " انبي"

3-حسام حسن 6 أهداف "سموحه"

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4-وليد سليمان 6 أهداف "الأهلي"

5-سيف الدين الجزيري 6 أهداف "المقاولون العرب"

6-محمد سالم 5 أهداف "المقاولون العرب"

7- حسين الشحات 5 أهداف "الأهلي"

8-أحمد رفعت 4 أهداف "الاتحاد السكندري"

9- أحمد السيد زيزو 4 أهداف "الزمالك"

10- أحمد شرويدة 4 أهداف "حرس الحدود"